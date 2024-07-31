Большое застолье: как в Московском зоопарке отпраздновали дни рождения панд

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В Московском зоопарке отпраздновали дни рождения панд

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Сколько лет исполнилось родителям Катюши?

Большой праздник в Московском зоопарке — там отмечают дни рождения сразу двух панд. Сегодня поздравления принимает Жуи — ему исполняется восемь лет! А накануне на год взрослее стала Диндин.

Сотрудники зоопарка придумали особую тематику для праздника, в стилистике народной сказки про Машу и трех медведей. Вольер украсила мебель, сделанная из бамбука. Из любимого лакомства также вырезали самовар и сервиз, а торт украсили овощами и фруктами.

После застолья взрослые панды вернулись к своим родительским обязанностям и уложили спать юную Катюшу. Детеныш Жуи и Диндин, к слову, в конце августа тоже будет праздновать день рождения. Катюше исполнится один год.

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Большое застолье: как в Московском зоопарке отпраздновали дни рождения панд

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