Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами в Африке

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 402 0

Мужчина по имени Кингсли признался, что оказывает интимные услуги некоему очень влиятельному европейскому политику.

Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами в Африке

Фото: Reuters / Nadja Wohlleben

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Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок заподозрили в пользовании эскорт-услугами. Об этом сообщает Zeitgeschenen.

Ранее издание Daily Post опубликовало интервью с мужчиной-жиголо по имени Кингсли. По его словам, в 2022 году он оказывал интимные услуги очень влиятельному европейскому политику, с которым познакомился в Нигерии.

«Она министр из Германии, если я не ошибаюсь. Мы встретились в Абудже. Впервые мы встретились в декабре 2022 года. Насколько я помню, она принимала там участие во встрече на высшем уровне. Она была одета в это красивое малиновое платье», — рассказал он.

Он отметил, что эта женщина-министр на постоянной основе пользуется его услугами. Последний раз они встречались менее недели назад в Абиджане, где она рассказывала ему о своей поездке в Сенегал. Она «очень скучала по нему», добавил мужчина.

Команда издания тщательно изучила последние зарубежные поездки министра иностранных дел Германии с помощью сайта ведомства. Удалось выяснить, что в последнее время Бербок несколько раз посещала африканские страны, в том числе столицу Нигерии Абуджу в декабре 2022 года. Всего через шесть месяцев она отправилась в Преторию в Южной Африке.

Благодаря сделанным в тот день фотографиям можно заметить, что министр иностранных дел ФРГ действительно была одета в малиновое платье во время поездки в Нигерию.

«Таким образом, интервью дает возможность предположить, что Анналена Бербок уже несколько лет занимается сексом с жиголо в Африке», — резюмировали авторы материала.

Отмечается, что, предположительно, Бербок не только ищет секс-развлечения во время своих командировок, но и поддерживает нелегальный эскорт-заработок.

«Если министр иностранных дел нашла секс-услуги в Африке, остается надеяться, что она заплатила за свое удовольствие из собственных средств», — подчеркнули в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что репутация некоторых звезд шоу-биза под угрозой.

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