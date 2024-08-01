Настоящая легенда: столичное дерби посвятили «спартаковцу» Федору Черенкову

Вскоре на большие экраны выйдет и фильм — «Федя. Народный футболист».

Столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» посвятили памяти легендарного футболиста «красно-белых» Федора Черенкова, ему могло бы исполниться 65 лет.

Символический первый удар нанес его внук. По итогу «спартаковцы» победили со счетом 3:0. Ну, а перед матчем болельщикам презентовали новый фильм «Федя. Народный футболист». Картина, снятая при участии «Национальной медиа группы», выйдет в прокат уже осенью. Подробнее о легенде «Спартака» и его киновоплощении — корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

На футбольное поле выходят две самые популярные команды столицы. Но главный герой сегодняшней игры… его нет ни на трибунах, ни на газоне. 25 июля Федору Черенкову исполнилось бы 65, и эта игра, это столичное дерби целиком и полностью посвящено ему.

«В такой команде, как „Спартак“ нельзя отбывать номер. Если играть, то играть хорошо» — портрет Черенкова с его главной цитатой — на фанатской трибуне возвышается над баннером с изображением сегодняшней команды. Будто дает напутствие «спартачам». А на футбольном поле — дочь Федора Анастасия под оглушительные аплодисменты трибун наносит стартовый удар.

Их отец был не просто символом «Спартака». Его любили и до сих пор любят все, даже фанаты непримиримых соперников.

«Он — победитель все равно, как бы не складывалось. Он победил везде, где мог. И везде, где было надо. И он время победил. Видите, сколько времени прошло, как его нет, а люди его помнят, любят…» — поделился Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, болельщик «Динамо».

Этот рыжеволосый и довольно щуплый парень, небольшого по меркам футболиста роста, при жизни никогда и не осознавал масштаб своей личности. Был очень скромен и всегда приветлив с болельщиками.

«А когда мы гуляли, если там встречались, безусловно, к нему люди подходили — он никогда не отказывал. И это было нормально. Это было приятно и мне, и ему», — вспоминает Анастасия Черенкова, дочь Федора Черенкова.

В год 65-летия великого футболиста всех его поклонников ждет настоящий подарок. История о жизни Федора Черенкова выйдет на большом экране. Презентация фильма «Федя. Народный футболист» прошла перед стартом матча в чаше стадиона.

На этой мини-выставке болельщиков знакомят не только с главными героями будущего фильма о Федоре Черенкове, но и дают возможность вернуться на несколько эпох назад — посмотреть, с какими сумками футболисты приезжали на матчи, в каких футбольных формах наш герой выходил на самые значимые для себя игры и пощупать футбольный мяч, которым Федор Черенков забивал голы.

Это история не только о феноменальной карьере и всенародной любви к Черенкову, но и рассказ о тяжелой судьбе великого футболиста. В основе фильма — самый трагический период жизни Федора, когда случилось его первое психическое расстройство и тот самый судьбоносный матч в Кубке УЕФА с «Андерлехтом», после которого в жизни «Народного футболиста» началась черная полоса.

Черенкова сыграл молодой артист театра и кино Станислав Румянцев. К роли готовился долго, но вжился в нее настолько, что родственники и друзья футболиста, побывавшие на съемочной площадке, начали путать его с настоящим Федором.

«Я четыре месяца прожил жизнь Федора Федоровича, то есть я отказался от всего, чем я являюсь. И вот четыре месяца я старался жить его жизнью», — отмечает Станислав Румянцев, исполнитель роли Федора Черенкова.

Еще один ключевой персонаж картины — основатель «Спартака» Николай Старостин. Человек, который всегда видел больше других и смотрел на все шире. Именно Старостин первым разглядел талантливого футболиста, в молодежной команде.

«Помимо того, что я немножко, может быть, похож, да. Я работаю в очках в фильме, чтобы еще больше было сходство», — говорит Борис Щербаков, советский и российский актер театра и кино, исполнитель роли Николая Старостина.

Фильм снимали в Белоруссии. Основная площадка была в Минске, где благодаря усилиям профессиональной съемочной команды, местный стадион «Динамо» несколько раз перевоплощался то в «Лужники» 80-х, то в домашнюю арену бельгийского «Андерлехта».

«Мы разработали все комбинации, у нас фактически была разведена вся хореография футбола. 22 человека на поле прекрасно знали, что они делают в конкретный момент. Все было с сопротивлением, все было по-настоящему», — рассказывает Николай Акелькин, режиссер-сценарист картины.

Идея создать фильм о народном футболисте Федоре Черенкове родилась в продюсерском центре «Сделано в «Дело». Официальный прокатчик — компания «НМГ кинопрокат», входящая в состав «Национальной медиа группы». Биографическая драма «Федя. Народный футболист» на больших экранах страны выйдет 31 октября.



