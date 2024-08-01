«Зеленый ГОСТ»: в России вступил в силу стандарт на строительство частных домов

Речь идет о требованиях экологичности, безопасности и энергоэффективности зданий.

С 1 августа в России начал действовать так называемый «зеленый ГОСТ», который касается индивидуального жилищного строительства. Это — национальный стандарт, который регламентирует, каким должен быть по-настоящему экологичный, безопасный, энергоэффективный дом.

Маркировка поможет застройщикам ориентироваться на лучшие практики, а покупателям не прогадать с выбором жилья. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков выяснил, как нововведение будет применяться на практике.

80 «экологически чистых квадратов» от пола и до потолка: панорамные окна, стены из газобетонных блоков, вид на парк, за ним — сразу лес. Первый дом по «зеленому ГОСТу» сдан в Тюмени. И уже совсем скоро «утопать в зелени» будут десятки тысяч таких же, обещают в Росстандарте. Новые «экоГОСТы» зададут энергоэффективные стандарты строительства домов и коттеджей.

«В зависимости от количества критериев объекту будут присуждены категории. Это может быть „серебро“, „золото“ и „бронза“», — объясняет начальник Управления стандартизации федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Ирина Шувалова.

Критериев ИЖС почти 50. И это не только природные экоматериалы и безупречные фасады. Инженерные решения, инфраструктура, близость к дому транспорта, школ и больниц. Рейтинг комфорта и качества проектов — по аналогии с гостиничными звездами. Для застройщиков это — стимул подняться, для покупателей — ориентир не растеряться.

Светлана специально приехала из Кургана в Москву на выставку недвижимости. Обошла ее дважды, но только еще больше запуталась. «Зеленые стандарты» у каждого из застройщиков свои.

«Человек должен, увидев ГОСТ, понимать, что он заходит в качественный экологический продукт, который можно не проверять», — считает Светлана Ясенкова.

Энергосберегающие технологии здесь повсюду и без «зеленого сертификата». Снаружи и внутри. Одно из наукоемких энергосберегающий решений — это рекупираторы. Чтобы проветрить дом целиком, совершенно не обязательно открывать окна, система сама забирает воздух с улицы и фильтрует его. Таким очищенным он уже поступает в дома. Это особенно важно в условиях загрязнения окружающей среды и высоких децибелов городского шума.

150 квадратов стоят 38 миллионов рублей. И этот дом построен задолго до введения «зеленого стандарта». Потенциальные покупатели в сомнениях. Они уверены, после ввода нового госта цена вырастет еще.

«Насколько я знаю, в России очень плохое регулирование индивидуального строительства. Какое-то регулирование, конечно, нужно, но понятно, что цена вырастет, 38 миллионов — реально много за этот дом», — говорит посетитель выставки Дмитрий.

Точно такого же мнения придерживаются и риелторы.

«Мы пока не можем представить, насколько это отразится на общем бюджете строительства. Перспективы подобных инициатив, на мой взгляд, пока еще под большим вопросом», — отмечает риелтор Владимир Шмелев.

Впрочем, рынок индивидуального жилья сейчас перенасыщен как никогда. Варианты — на любой кошелек. Частные дома «обгоняют» многоквартирные. В прошлом году их доля превысила 58% от всей жилой застройки.

«Нет такого количества строителей, нет такого количества ресурсов –контролировать строительство. Поэтому удовлетворять спрос рынок может только за счет того, что есть под рукой», — рассказывает руководитель строительной компании Андрей Елуков.

Это касается и проектов застройки, и качества стройматериалов. За всем этим нужен контроль и «зеленый ГОСТ» не исключение. Но проверяющих как не было, так и нет.

«Учитывая, что стандарт — добровольный, как такого ведомства ответственного за его соблюдение, не будет», — уточняет директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству «ДОМ. РФ» Марина Слуцкая.

В этом и кроется одна из главных проблем «зеленого кодекса»: на рынок могут просочиться «золотые игроки», которые будут ловить покупателей на маркетинговые удочки «зеленым пиаром». Когда экодом с картинки — всего лишь камуфляж, а топить в итоге придется дровами.

«Контролировать должна организация, которая имеет право на это, которая должна быть зарегистрирована в Росстандарте. Какая это будет организация — это непонятно», — говорит эколог Семен Гордышевский.

Для покупателей «Зеленый ГОСТ» — это как ориентир, информационная табличка, где должны быть четко прописаны критерии будущего дома. Но в таком виде документ скорее всего придется читать между строк, и, как и раньше, полагаться на репутацию компании и «сарафанное радио». Иначе мечты о своем коттедже могут утонуть на дне котлована.