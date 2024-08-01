Можно ли максимально восстановить силы за неделю отпуска?

Сколько дней нужно организму для полноценного отдыха?

Повысить иммунитет благодаря отдыху на море возможно только в том случае, если он составляет как минимум семь дней. Причем менее продолжительный отпуск тоже может стать полезным, но при двух условиях. Об этом в комментарии aif.ru рассказал врач-отоларинголог, доктор медицинских наук Константин Добрецов.

«Три недели — оптимальная продолжительность оздоровительного отдыха — как для детей, так и для взрослых», — пояснил специалист.

Добрецов объяснил это тем, что акклиматизация у ребенка обычно занимает от двух до семи дней. Смена климата вызывает стресс у организма, но пятидневный отдых тоже может быть полезным, добавил специалист.

Врач-отоларинголог указал, что здесь не должны встречаться два условия — резкая смена климата и долгий переезд. По мнению специалиста, при совмещении лбами обоих факторов, вероятно, «игра не стоит свеч», в других случаях человеку не стоит отказываться от поездки.

Дело в том, что даже короткая поездка может вызвать положительные эмоции, что станет только плюсом для эндокринной системы. Особенно важно отправиться с ребенком на природу, если воздух, где они живут сильно загрязнен — подобный отдых пойдет только на пользу.

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