Некоторые интернет-специалисты советуют «раздевать» ягоду перед употреблением.

В социальных сетях стало популярным мнение о том, что клубника станет вкуснее, если ее очистить. По словам врача-нутрициолога Елены Устиновой, совет этот — абсолютно неверный. Почему, она объяснила в беседе с URA.RU.

Устинова отметила, что клубнику в принципе невозможно очистить, так как у нее нет кожицы. Более того, в верхних слоях ягоды содержится большое количество клетчатки, которая крайне полезна для здоровья. Поэтому, срезая ее, клубника лишается благоприятных для организма свойств.

Единственная причина, по которой клубнику можно попробовать «почистить» — это маленькие косточки, находящиеся на поверхности ягоды. Кого-то может раздражать, что они застревают в зубах. Однако никакого вреда не приносят и на вкус не влияют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему опасно есть арбуз с косточками. Важно помнить, что семена этой ягоды не перевариваются с другой едой.