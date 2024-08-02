Порвали два баяна: как организовать торжество без драк и травм

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 27 0

Продюсер Левитина: для безопасного проведения праздника нужны охрана и скорая

Порвали два баяна: как организовать торжество без драк и травм

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/KH

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Эксперт назвала основные принципы безопасного праздника.

Вечеринки, корпоративы, свадьбы, дни рождения и прочие торжества зачастую проходят шумно и с размахом. К сожалению, случается так, что после гости разъезжаются не на такси, а на каретах скорой помощи. Как не допустить конфликтов и травм на подобных мероприятиях рассказала изданию NEWS.ru продюсер Анастасия Левитина.

Первоочередно, по словам специалиста, необходимо обеспечить наличие охраны, а также доступ к месту проведения мероприятия бригады скорой помощи.

«На вечеринках встречаются разные несчастные случаи: от ожога и алкогольной интоксикации до перелома и солнечного удара. Причем случиться это может не только с гостями, но и с организаторами мероприятия или персоналом», — объясняет эксперт.

Охрана же поможет остудить пыл гостей, перебравших со спиртным, и предотвратить скандалы и драки. Чтобы не портить атмосферу праздника, секьюрити могут одеться в неприметную одежду и затеряться среди гостей.

«Контроль гостей на входе даст уверенность в том, что никто посторонний не проникнет на вашу вечеринку. Рядом с фамилией гостя располагать фотографию в списке приглашенных, чтобы точно исключить появление незваных гостей на своей территории», — отмечает Левитина.

Также всегда необходимо помнить о пожарной безопасности. Во избежание трагедии организатору нужно позаботиться о наличии специального технического директора, который проверит состояние проводки, работоспособность систем пожаротушения и наличие пожарных выходов.

Обязательно предупредите о готовящейся вечеринке соседей, чтобы ни у кого не было претензий из-за шума. В качестве извинительного жеста можно даже подарить им небольшой подарок, который сгладит временные неудобства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что порядка трети россиян назвали себя шумными соседями.

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Порвали два баяна: как организовать торжество без драк и травм

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