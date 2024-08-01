Ударный вопрос: порядка трети россиян назвали себя шумными соседями

Сколько владельцев квартир предпочитают избегать конфликтов?

Шумными соседями назвали себя 32% опрошенных жителей России. Результатами исследования с «Известиями» поделилась Наталья Пахомова, специалист компании, которая специализируется на звукоизоляции квартир.

Согласно результатам исследования, лишь 22% опрошенных заявили, что стараются не шуметь как минимум в ночное время суток. Более того, идущих на конфликт из-за раздражающих звуков с соседями людей оказалось примерно столько же, сколько и признающихся в неуважении к общественному комфорту жителей многоэтажных домов — 31% респондентов.

Исследователи компании подчеркнули, что большинство опрошенных стараются избегать конфликта с соседями — их оказалось 69%. По мнению Пахомовой, звукоизоляция только одних лишь общих стен с нарушителями порядка будет недостаточно. Важно распространить это на все поверхности, создав «короб в коробе».

Оказалось, что 43% из опрошенных уверены, что качественная звукоизоляция крайне важна в многоквартирных домах, причем лишь 6% предпочитают использовать для этого ковры и различную мебель. Стоит упомянуть, что почти половина респондентов уверена, что договариваться с соседями все равно придется — таких 38%.

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