Ударный вопрос: порядка трети россиян назвали себя шумными соседями

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

«Известия»: 32% опрошенных россиян назвали себя шумными соседями

Ударный вопрос: порядка трети россиян назвали себя шумными соседями

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Сколько владельцев квартир предпочитают избегать конфликтов?

Шумными соседями назвали себя 32% опрошенных жителей России. Результатами исследования с «Известиями» поделилась Наталья Пахомова, специалист компании, которая специализируется на звукоизоляции квартир.

Согласно результатам исследования, лишь 22% опрошенных заявили, что стараются не шуметь как минимум в ночное время суток. Более того, идущих на конфликт из-за раздражающих звуков с соседями людей оказалось примерно столько же, сколько и признающихся в неуважении к общественному комфорту жителей многоэтажных домов — 31% респондентов.

Исследователи компании подчеркнули, что большинство опрошенных стараются избегать конфликта с соседями — их оказалось 69%. По мнению Пахомовой, звукоизоляция только одних лишь общих стен с нарушителями порядка будет недостаточно. Важно распространить это на все поверхности, создав «короб в коробе».

Оказалось, что 43% из опрошенных уверены, что качественная звукоизоляция крайне важна в многоквартирных домах, причем лишь 6% предпочитают использовать для этого ковры и различную мебель. Стоит упомянуть, что почти половина респондентов уверена, что договариваться с соседями все равно придется — таких 38%.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как правильно бороться с шумными соседями — не нарушая закон.

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