Кругом обман: в России участились случаи подмены товаров на маркетплейсах

Как действовать, если вы получили не то, что заказывали?

В последнее время участились случаи нового способа мошенничества — при заказе на маркетплейсах дорогостоящих товаров люди внезапно обнаруживают внутри своих посылок совершенно не те вещи, что были обещаны при покупке. Издание aif.ru попыталось разобраться в этой проблеме, собрав комментарии пострадавших и экспертов.

Один из недавних громких обманов на маркетплейсах случился с супружеской парой из Ногинска. На одном из популярных сайтов они приобрели ноутбук за 90 тысяч рублей, однако после вскрытия коробки, в ней обнаружилась не дорогостоящая техника, а всего лишь ржавый топор.

По словам пары, они заранее изучали отзывы и даже решились на покупку в рассрочку, а в пункте выдачи коробка не вызвала у них подозрений, так как она была аккуратно обмотана скотчем и «ювелирно» упакована.

Принимать же товар обратно сотрудники пункта выдачи делать отказались, так как топор, ожидаемо, не соответствовал якобы полученному ноутбуку. Возврата денежных средств удалось добиться только благодаря обращению в Роспотребнадзор, Следственный комитет и Прокуратуру, после чего в пресс-службе сервиса извинились и пообещали провести соответствующие проверки.

Как оказалось, супруги не первые, кто сталкивается с подобной проблемой. В декабре более 70 россиян заказали на маркетплейсе дорогостоящие смартфоны за 165 тысяч рублей, а в коробках обнаружили мыло и отвертки. Другие же клиенты получали калькуляторы вместо ноутбуков и халаты вместо платьев.

Председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал, как обезопасить себя от подобных подмен и наиболее эффективно добиться возврата денег.

«Во-первых, вскрывать упаковку в пункте выдачи или при доставке курьером желательно под камерами. Во-вторых, с того момента, как потребитель изымает товар с пункта выдачи, сложно доказать, что произошла подмена. В-третьих, после того, как вы забираете упаковку, товар выбывает из зоны ответственности маркетплейса. И все, что с ним произойдет дальше, — риски потребителя», — предупреждает эксперт.

Вернуть же товар можно только в течение семи дней с момента покупки.

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