Из России в Венгрию доставлена ловушка расплава для АЭС «ПАКШ-2»

Из России в Венгрию по рекам и морю доставлена ловушка расплава для атомной электростанции «Пакш-2». Это устройство устанавливается под корпусом ядерного реактора и должно обеспечить безопасность станции в случае аварии. Весит как 16 аэробусов. При любом, даже аварийном сценарии, устройство способно предотвратить катастрофу. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин о деталях важнейшего проекта по расширению АЭС.

Даже эпоха санкций для России не повод отменять такие масштабные проекты в самом сердце Европы. Новая атомная станция, которую наши специалисты строят близ венгерского городка Пакш, станет одной из самых современных и мощных в ЕС. Она одна на 60% закроет потребности Венгрии в электричестве.

Мощность огромная — почти 2500 Мегаватт. Два энергоблока возведут рядом с еще советской станцией «Пакш-1». Ее построили в 1974 году. Вместе старая и новая АЭС будут вырабатывать столько электричества, что хватит всей Венгрии и еще останется на экспорт.

«Почему наше правительство решило построить „Пакш-2“? Сейчас в зимний период нам приходится импортировать электроэнергию, это дорого. Новая станция позволит нам стать энергонезависимыми», — пояснил советник генерального директора атомной электростанции «Пакш» Пал Ковач.

Детали будущей АЭС «Пакш-2» доставляют на баржах по сложному витиеватому маршруту: река Дон — Азовское, а затем Черное море — румынский порт Констанца — канал на Дунай. И наконец, вот она — финишная прямая. Это первый крупный элемент станции — так называемая ловушка расплава. Если случится авария, ее сверхпрочный корпус выдержит любую нагрузку.

«Позволяет удержать ядерное топливо в случае тяжелой аварии: собрать его в себе и очень длительное время держать, не давая ему распространяться дальше», — рассказал замдиректора проекта АЭС «Пакш-2» Александр Тупицын.

У этой станции будет высший класс защиты. Ловушка расплава — далеко не все. Реактор ВВЭР-1200 — самый безопасный в мире. Мощный многослойный купол, который его накроет, способен выдержать удар бомбы или, например, рухнувшего пассажирского самолета.

На стройплощадке можно оценить масштаб работ. Это бурильные машины. Здесь будут гигантские сваи для первого энергоблока.

Опоры уйдут под землю на 25 метров, и здание сможет выдержать девятибалльное землетрясение.

Почти все оборудование для строительства станции сюда поставляют из России. В эту работу включили более 140 заводов и НИИ. На месте — производство полного цикла. Здесь, у стройплощадки — небольшой бетонный завод.

«Способен выдавать до 240 кубов бетона в час. Для сравнения: это каждые две-три минуты по одному бетоносмесителю», — пояснил начальник управления строительно-монтажных работ Артем Маевский.

В близлежащем городе Пакш уже так много наших специалистов, что здесь решили построить русскоязычные детский сад и школу.

Там, где делают ставку на партнерство с Россией и наши энергоносители, и с экономикой все неплохо. Только за год ВВП Венгрии прибавил 4%, а количество иностранных инвестиций увеличилось вдвое.

Ее соседи, выбравшие совсем другой путь, после подрыва «Северных потоков» покупают американский газ втридорога, переходят на уголь и привыкают к высоким тарифам.