Борьба с коррупцией: генпрокурор России провел встречу с коллегой из ОАЭ

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Генпрокурор Краснов готов поделиться опытом с коллегой из ОАЭ

Фото, видео: ТАСС / Maxim Grigoryev; 5-tv.ru

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Игорь Краснов рассказал о методах своей работы и предложил обмен опытом.

Объединить усилия в борьбе с коррупцией предложил генпрокурор России коллеге из Арабских Эмиратов. Игорь Краснов провел встречу с Президентом Управления по вопросам подотчетности.

Краснов отметил, что наши страны тесно взаимодействуют уже больше полувека и активно наращивают контакты по многим направлениям. Он также поделился методами работы, рассказал о практике конфискации коррупционных активов и привлечения к уголовной ответственности за взятки в криптовалюте.

«У вас наработан очень большой опыт в антикоррупционной работе, поэтому предлагаю в случае вашего согласия нам оперативно обмениваться информацией в рамках противодействия коррупции — как напрямую, так и через наших послов. Убежден, что мы с вами выстроим рабочие конструктивные отношения и будем совместно эффективно противостоять транснациональной преступности, в том числе коррупции», — предложил генеральный прокурор России

Игорь Краснов также рассказал коллеге о работе наших служб по ключевым международным антикоррупционным форматам. Таким, как мониторинговые миссии в рамках Конвенции ООН.

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