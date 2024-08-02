Борьба с коррупцией: генпрокурор России провел встречу с коллегой из ОАЭ

Игорь Краснов рассказал о методах своей работы и предложил обмен опытом.

Объединить усилия в борьбе с коррупцией предложил генпрокурор России коллеге из Арабских Эмиратов. Игорь Краснов провел встречу с Президентом Управления по вопросам подотчетности.

Краснов отметил, что наши страны тесно взаимодействуют уже больше полувека и активно наращивают контакты по многим направлениям. Он также поделился методами работы, рассказал о практике конфискации коррупционных активов и привлечения к уголовной ответственности за взятки в криптовалюте.

«У вас наработан очень большой опыт в антикоррупционной работе, поэтому предлагаю в случае вашего согласия нам оперативно обмениваться информацией в рамках противодействия коррупции — как напрямую, так и через наших послов. Убежден, что мы с вами выстроим рабочие конструктивные отношения и будем совместно эффективно противостоять транснациональной преступности, в том числе коррупции», — предложил генеральный прокурор России

Игорь Краснов также рассказал коллеге о работе наших служб по ключевым международным антикоррупционным форматам. Таким, как мониторинговые миссии в рамках Конвенции ООН.