Самый масштабный обмен: Россия и США освободили иностранных заключенных

В список обмена вошли более 25 человек. Процесс проходил в Турции.

В аэропорту Турции в четверг, 1 августа, состоялся самый масштабный обмен заключенными между Россией и США. В процессе также принимали другие страны. Полный список имен — в материале 5-tv.ru.

Кого Россия освободила

Журналист WSJ Эван Гершкович

Эван Гершкович вырос в семье иммигрантов из Советского Союза, и потому с детства говорил на русском языке. В 2017 году американский журналист прибыл в Россию, где стал работать корреспондентом для изданий США. В 2023 году он был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. 30 марта суд арестовал Гершковича, после чего он оставался в СИЗО по причине продолжения следственных действий. 19 июля 2024 года американского журналиста приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. По версии ФСБ, Гершкович «по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники» и делал это «с соблюдением тщательных мер конспирации».

Владимир Кара-Мурза*

Публицист и журналист-оппозиционер Кара-Мурза*, который неоднократно был замечен в распространении недостоверных сведений о российской власти и ВС РФ, был арестован 11 апреля 2022 года, а 17 апреля 2023 года Московский городской суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в распространении клеветы о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организацией. Известно, что он имеет гражданство Великобритании.

Илья Яшин*

Политик Илья Яшин* когда-то занимал пост председателя Совета депутатов муниципального округа Красносельский, главы муниципального округа Красносельский и другие высокие должности. В 2022 году он осудил спецоперацию России на Украине и был арестован по обвинению в «распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти». 9 декабря 2022 года Мещанский районный суд приговорил Яшина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Андрей Пивоваров*

Предприниматель Андрей Пивоваров какое-то время занимался политической деятельностью и даже был кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2016 году. В 2019 году он возглавил организацию «Открытая Россия»**, принадлежащую Михаилу Ходорковскому*. В своих социальных сетях Пивоваров агитировал людей присоединяться к протестам в Хабаровске, а также высказывался против поправок к Конституции. 31 мая 2021 года его сняли с рейса Санкт-Петербург — Варшава и арестовали по уголовному делу об «осуществлении деятельности нежелательной организации». 15 июля 2022 года Ленинский районный суд Краснодара приговорил Пивоварова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили заниматься общественной деятельностью на протяжении восьми лет.

Пол Уилан

Американец Пол Уилан, служивший в морской пехоте, работал директором по безопасности в компании-производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, в его обязанности входил контроль безопасности в подразделениях компании «в Мичигане и по всему миру». У компании были контракты с Россией, поэтому Уилан часто бывал здесь по рабочим вопросам. 28 декабря 2018 года Уилан был задержан в номере столичного отеля по подозрению в шпионаже. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал американца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Алсу Курмашева*

Журналистка работала в татаро-башкирской службе Радио «Свобода»***. В мае 2023 года она была задержана, ей предъявили обвинение за отказ регистрироваться в качестве иноагента, а также за сбор военной информации для передачи иностранным источникам. 22 июля 2024 года Курмашеву приговорили к 6,5 годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС РФ.

Также российская сторона освободила Олега Орлова*, Сашу Скочиленко, Дитера Воронина, Кевина Лика, Рико Кригера, Патрика Шебеля, Германа Мойжеса и Вадима Останина**.

Кого передали России

Вадим Красиков

Российский офицер Вадим Красиков был приговорен к пожизненному лишению свободы в Германии якобы за убийства чеченских боевиков. Как заявил российский лидер Владимир Путин в интервью для американского журналиста Такера Карлсона — «этот человек по патриотическим побуждениям ликвидировал бандита в одной из европейских столиц» — имея в виду Красикова.

Вадим Конощенок

Россиянин был задержан в Эстонии в декабре 2022 года. По версии американских властей, он является сотрудником ФСБ и якобы получал санкционную продукцию военного и двойного назначения из США и занимался ее переправкой из Эстонии в Россию. Свою вину Конощенок не признал.

Домой вернулись и такие заключенные, как: Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Турции сообщили об обмене заключенными между Россией и США в аэропорту Анкары.

* — признан иностранным агентом на территории России

** — признан террористом и экстремистом на территории России

*** — организация, признанная нежелательной и запрещенная на территории России