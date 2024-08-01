Более 25 человек: РФ и США проведут обмен заключенными в аэропорту Турции

По информации СМИ, российские самолеты уже находятся в Анкаре.

Россия и США, по предварительной информации, сегодня проведут обмен заключенными в Турции. Российские самолеты уже находятся в аэропорту Анкары, трансляцию от туда ведет турецкий телеканал NTV.

На кадрах, которые показал телеканал, — самолеты из России, на хвосте у них можно заметить российский флаг. По информации СМИ, в Турции должны обменять 26 человек. Предположительно, десять из освобожденных отправятся в Россию, 13 — в Германию и три — в США.

Ранее словенский канал N1 писал, что в процессе обмена заключенными могут принять участие Россия, Белоруссия, Германия, США, Словения и еще ряд стран. По информации СМИ, российская сторона может вернуть отбывающего срок в Германии россиянина Вадима Красикова, также в Россию могут быть отправлены Артем и Анна Дульцевы, осужденные по делу о шпионаже.

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Bloomberg писал, что журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, радиожурналистка Алсу Курмашева и автор газеты The Washington Post Владимир Кара-Мурза* покинули Россию в рамках обмена заключенными.

В Кремле сегодня сообщения о возможном обмене заключенными комментировать не стали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах добиться освобождения обвиняемого в России в шпионаже американского журналиста Эвана Гершковича.

Кроме того, в феврале 2024 года Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом, в котором отметил, что работа по обмену заключенными продолжится.

* — признан в России иноагентом