Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных в России граждан других государств, в числе которых бывший морской пехотинец Пол Уилан и американский журналист Эван Гершкович. Об этом сообщили в Кремле.

Решение о подписании указов президент принял с целью возвращения граждан РФ, осужденных за рубежом.

Всего было помиловано 13 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных. По информации Белого дома, в США из России прибыли Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.

*признан иностранным агентом на территории РФ



