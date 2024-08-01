Путин подписал указы о помиловании 13 заключенных
Их обменяли на содержавшихся за рубежом россиян.
Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании заключенных в России граждан других государств, в числе которых бывший морской пехотинец Пол Уилан и американский журналист Эван Гершкович. Об этом сообщили в Кремле.
Решение о подписании указов президент принял с целью возвращения граждан РФ, осужденных за рубежом.
Всего было помиловано 13 человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом назвал имена американцев, которых обменяли на российских заключенных. По информации Белого дома, в США из России прибыли Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза*.
*признан иностранным агентом на территории РФ
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