«Уникальный обмен»: Виктор Бут прокомментировал возвращение россиян на Родину

Предприниматель когда-то так же прилетел домой после 14 лет пребывания в американской тюрьме.

Обмен заключенными между Россией и США, осуществленный 1 августа, стал самым масштабным со времен Второй мировой войны. Об этом заявил в беседе с 5-tv.ru предприниматель Виктор Бут, который когда-то сам вернулся на Родину после 14-летнего заключения в тюрьме США.

«Действительно, это был уникальный обмен. Наверное, самый большой со времен Второй мировой войны. Но самое главное, что это результат той работы, которую делали наши спецслужбы, представители МИДа и все остальные вовлеченные в этот процесс. Потому что собрать и сделать в таких условиях международный обмен — это, конечно, достижение», — сообщил он.

Бут отметил, что это радостный день не только для семей вернувшихся граждан, но и для нас всех. Он также назвал это событие «победой России».

Бизнесмен подчеркнул, что за последние 15 лет порядка 50 россиян были осуждены в Америке по каким-то вымышленным обвинениям.

«Как правило, это сговор, особенно кибермошенничество или другие какие-то надуманные. Там не обязательно должна быть даже доказательная база для американского суда. Нужно доказать только лишь факт заключения сговора и все», — объяснил собеседник.

Виктор Бут также вспомнил о своей истории заключения. Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу американских властей.

Гражданина России обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую власти США считают террористической организацией. Через два года Бут был экстрадирован в США, в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в размере 15 миллионов долларов.

Он был возвращен в Россию 8 декабря после 14 лет заключения в тюрьме в США. Этому предшествовала договоренность между Москвой и Вашингтоном об обмене россиянина на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. При этом в МИД РФ отметили, переговоры были долгими, поскольку Вашингтон не хотел включать Бута в схему обмена. И вот, благодаря всем усилиям, предприниматель вернулся домой.

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