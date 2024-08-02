Дорогие пляжи: как на черноморском побережье наживаются на туристах

Платными становятся даже душ и туалет.

В Анапе популярный городской пляж захватила густая зеленая жижа — побережье теперь напоминает цветущее болото. Выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. Биологи рассказали, что причиной столь бурного цветения водорослей — могло стать загрязнение моря сточными водами. Впрочем, всего в паре сотен метров — вода по-прежнему кристально чистая. Однако там туристов шокируют — вопиющие цены! Местные дельцы наживаются буквально на всем. Какие расходы поджидают туристов на черноморском побережье? Корреспондент «Известий» Ярослав Богат составил прайс-лист.

Не просто платный! Цена зависит от количества частей тела, который нужно омыть. Ни гроша за душ — возмущаются одни, другие — смирились, что в курортной Анапе платить нужно за все. Советуют лучше окунуться здесь. На соседнем пляже дороже.

Море денег — это единственное, чего не хватает летом на черноморском побережье, жалуются туристы. А даже если бы хватало — соотношение цены и качества сильно хромает.

Вот, например, прейскурант, чтобы бросить машину под солнцем, если в центр Анапы вы заехали за рулем.

Чем громче пляжи трещат по швам, тем быстрее пустеют кошельки отдыхающих. Любые капризы и аттракционы: «бананы», «массажи»…

И дельфинов найдут, если не торговаться… А вот элементарные услуги почти что на вес золота. Например, туалеты. Даже курортная столица России не может похвастаться бесплатными услугами у моря для приезжих.

Альтернативы в большинстве случаев рядом нет. Можно в кафе попроситься, но там нужно для начала что-то заказать. А чек порой может выйти будто бы из ресторана.

На выручку любителям перекусить мог бы прийти пляжный фастфуд, но и здесь вряд ли удастся сэкономить.

Такая же ситуация с мороженым или обычной водой.

Но эти цены хотя бы можно увидеть. Чего не скажешь об услугах «околопляжных» бизнесменов. Тех, кто очень часто говорят полную цену только после сделанной работы.

Каждую неделю задерживают фотографов-живодеров, но проходит пара дней и снова людям предлагают кого-то погладить, а затем с ним сфотографироваться. Цену зачастую говорят лишь за один снимок. Такую же схему используют и ростовые куклы. Оксана показывает серию фото на собственный телефон, за которую с нее хотели взять две с небольшим тысячи. Вымогала деньги «зебра».

Есть и те, кто от каких-либо дополнительных услуг отказываются вовсе, выбирая только море. Здесь нет ни душа, ни туалетов, ни магазина, зато пляж полупустой.

Отсутствие спасателей никого не смущает, главное, людей мало. Из-за этого просят не рассказывать о местоположении пляжа.

Впрочем, убежать от высоких цен в городах-курортах, тем более в самый разгар лета, задача для туристов очень сложная. Сложнее, пожалуй, только поиск бесплатных туалетов на самых посещаемых пляжах в стране.