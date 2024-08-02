«Мы немного растеряны…»: беременная Сати Казанова устроила гендер-пати

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 68 0

Беременная певица Сати Казанова устроила гендер-пати

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; instagram* / satikazanova; 5-tv.ru

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Кто же будет у певицы?

Беременная певица Сати Казанова устроила вместе с мужем гендер-пати, чтобы узнать пол будущего ребенка. Кадрами с мероприятия она поделилась в своем личном блоге.

«Наверное, мы со Стефано немного растеряны, все-таки это первый опыт… Оба, если откровенно, не очень-то еще взрослые внутри. Возможно, от того мы и ждали столько лет. Всему свое время», — призналась певица.

Для этого события звезда заказала роскошный торт и подготовила конверт, в котором была информация о поле ребенка.  О том, кто же все-таки будет у Казановой — неизвестно. Она решила повременить с объявлением и предложила подписчиками постараться угадать.

Экс-солистка группы «Фабрика» с 2017 года замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. У пары это будет первый ребенок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Сати Казанова раскрыла свою главную ошибку во время романа с итальянцем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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