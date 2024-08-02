В Турции заблокировали Instagram*

Власти Турции ограничили доступ к соцсети Instagram* на территории страны. Об этом сообщает газета Birgün.

Согласно информации издания, подобное решение вынес Совет по информационным технологиям и связи государства.

Уточняется, что причина блокировки может быть связана с решением соцсети удалить соболезнования в связи с гибелью в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в результате авиаудара.

Подобное поведение со стороны руководства Instagram резко осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Пока что неизвестно, как долго будут длиться эти ограничения.

Сейчас на территории страны нельзя зайти в соцсеть ни с мобильных устройств, ни с компьютеров, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru писал, что США, Британия и Франция заблокировали заявление РФ с осуждением убийства Хании.

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