С 27 июля по 2 августа ВСУ потеряли до 2635 боевиков в зоне ответственности российской группировки «Центр».

Вооруженные силы России за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР) и нанесли 11 групповых ударов по объектам противника. О ситуации на полях спецоперации с 27 июля по 2 августа сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили сразу пять населенных пунктов в ДНР: Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское.

«Кроме того, нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады „Лють“ национальной полиции Украины», — подчеркнули в пресс-службе российского оборонного ведомства.

ВС РФ также удалось отразить 43 контратаки штурмовых групп противника, уничтожив четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, а также ликвидировать до 2635 единиц личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо этого, за минувшую неделю ВС РФ нанесли 11 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса, складам с оружием ВСУ, а также по пунктам дислокации иностранных наемников и подразделений самих украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили три американские установки Patriot всего за один день.