Понадобился всего день: в США признали утрату трех установок Patriot на Украине
Newsweek: ВС РФ уничтожили три установки Patriot всего за один день
Фото: www.globallookpress.com / Jens BÃ¼ttner
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Российские силы нанесли удар по целям на фоне сообщений о доставке киевскому режиму первой партии F-16.
Российским силам удалось уничтожить три установки Patriot на Украине всего за один день. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — сообщил автор статьи.
Уточняется, что такого результата удалось достичь благодаря слаженной работе российских военных.
Союзники из США передали киевскому режиму установки Patriot, чтобы боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли защититься от российских дронов. Три из них были поражены российским огнем на фоне сообщений о прибытии на Украину первой партии западных истребителей F-16.
Спецоперация России на Украине
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором вертолет Ка-52М уничтожил опорный пункт ВСУ.
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