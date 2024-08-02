«Тяжело переносил»: с кем остался сын трагически погибшей МотоТани

Блогер скончалась в результате ДТП в Турции.

Сын погибшей в Турции Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня, оставили с бабушкой в день похорон знаменитой мамы. Об этом отец ребенка, Станислав, рассказал в комментарии для NGS55.ru.

«Ребенка не стал трогать, потому что он и так тяжело это переносил, оставил с мамой. Второй раз переживать это не стоит», — признался бывший возлюбленный Татьяны Озолиной.

МотоТаня погибла в трагичном ДТП в Турции. Она скончалась на месте от травм, несовместимых с жизнью. По предварительной версии, девушка допустила ошибку при обгоне грузового автомобиля.

Церемония прощания со знаменитой байкершей прошло 28 июля на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить МотоТаню в последний путь приехали близкие и представители столичного мотосообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве состоялась церемония прощания с МотоТаней. Во время прощания маме Татьяны стало плохо. Сдержать слез не смог и отец покойной, а на ее 13-летнем сыне буквально не было лица.

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