Сенатора Савельева арестовали на два месяца

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 87 0

Под стражей он будет до 2 октября.

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Сенатора Дмитрия Савельева арестовали на два месяца. Об этом сообщает корреспондент «Известий». Так, сенатор будет под стражей до 2 октября.

Сам же Дмитрий Савельев своей вины не признает, уточняет корреспондент из зала суда. Сторона его защиты намерена обжаловать арест.

Дмитрия Савельева задержали прямо в зале заседания Совета федерации 2 августа. Генеральный прокурор России Игорь Краснов лично прибыл на место. После этого Савельев предпринял попытку сбежать, однако все выходы были уже перекрыты сотрудниками прокуратуры.

СК возбудил против него уголовное дело по статье о приготовлении к убийству. По данным следствия, сенатор собирался устранить своего бизнес-партнера Сергея Ионова. Савельев инвестировал в компанию ООО «Оптмониторинг», которой руководил Ионов, но впоследствии обнаружил недостачу в 1,6 миллиона рублей, что и спровоцировало его предполагаемый план убийства.

Ранее 5-tv,ru рассказывал, что задержанного сенатора Савельева доставили в суд.

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