С детьми и прислугой: Брухунова и Петросян отправились в долгожданный отпуск

Где собирается отдыхать звездная семья?

Народный артист РСФСР Евгений Петросян вместе со своей молодой женой Татьяной Брухуновой и двумя детьми отправился в отпуск на месяц в Сочи. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

В курортном городе у знаменитой семьи находится шикарная вилла — в последний раз они отдыхали там аж в августе прошлого года. Известно, что Петросян и Брухунова взяли с собой не только детей, но и нянь, чтобы сын и дочь не оставались без присмотра.

По словам Брухуновой, когда они добрались до дома, то устроили небольшой праздник в честь дня рождения одной из помощниц. И специально для этого события заказали торт в местной пекарне.

После появления на свет сына и дочери супруга юмориста продолжает работу в Театре Эстрадных Миниатюр, принадлежащем ее супругу. Бурхунова неоднократно жаловалась, что ей едва удается найти время на себя в таком плотном графике.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что юморист Евгений Петросян и его жена Татьяна Брухунова крестили свою дочь Матильду.