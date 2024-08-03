Целых четыре часа: Дава провел изнуряющую ночь с возлюбленной Турции

Под конец блогер начал взывать о помощи. О чем идет речь?

Рэпер и блогер Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, вместе со своей девушкой отдыхает в Турции в роскошной вилле с собственным бассейном.

Дава пожаловался, что они приступили к завтраку только в три часа дня. Оказывается, почти всю ночь рэпер с девушкой потратили на то, чтобы собрать большой пазл с яркой картинкой дикого животного.

Завершили игру они только в три часа ночи, хотя изначально планировали лечь спать пораньше.

Личность своей возлюбленной Манукян пока скрывает и не показывает ее лицо в своих видео, но поклонники уже давно догадываются, что прекрасной дамой является Мари Краймбрери.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Дава, готов стать отцом. Артист мечтает о троих детях. Девочек он хочет назвать Николь или Евой, мальчикам возможные имена блогер еще не придумал.

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