Падение Фредди Меркьюри и болезнь Стивена Хокинга: ТОП-5 лучших биографических фильмов

Запечатлеть в истории свой яркий след, безусловно, может не каждый. Запомниться людям, совершить неповторимое, принести пользу и заставить о себе вспоминать — удел удивительной личности, которой удалось добиться шикарных высот своими неповторимыми умениями и способностями.

Порой, конечно, на вершину попадают благодаря случайности и удаче, однако, чтобы удержаться на пьедестале, требуются огромная сила и упорство.

Не так давно в российских кинотеатрах вышел фильм, рассказывающий историю такой личности. Драматический сюжет «Мадам Клико» режиссера Томаса Нэппера приятно порадовал аудиторию — и критика, и публика оценили, с каким мастерством создатели картины подали рассказ о Барбе-Николь Клико, построившей всемирно известную империю игристого вина.

Биографические фильмы, стоит отметить, достаточно часто проваливаются, совсем не окупаясь в прокате. Успех таких проектов зависит не только от режиссера, сценариста и съемочной команды, но и, конечно, от главных актеров — именно на их плечах лежит задача в воплощении легендарного образа. 5-tv.ru решил вспомнить лучше биографические картины, покорившие мир.

«Богемская рапсодия» — 2018

Кадр из к/ф «Богемская рапсодия» реж. Брайан Сингер. 2018г

Их музыку и мелодии из культовых песен хотя бы раз в своей жизни слышал каждый — группа Queen даже спустя года продолжает существовать и гореть в сердцах миллионов людей. И, конечно, мало кто не знает фронтмена великого коллектива Фредди Меркьюри. Эпатажный, яркий и безмерно талантливый вокалист обладал удивительным голосом, артистичностью и готовностью отдать всего себя искусству.

Сыграть такого музыканта представлялось очень сложной задачей — передать харизму исполнителя готовы были немногие. И все же удалось воплотить характер своего героя Рами Малеку в фильме «Богемская рапсодия».

Первая информация о проекте появилась еще в 2010 году, однако производство началось лишь в 2017-м. Режиссером картины стал Брайан Сингер, а сценаристом — Энтони МакКартен. В создании также приняли участие члены группы — гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор. Они стали исполнительными продюсерами и творческими консультантами, всегда готовыми рассказать, как было на самом деле.

Фильм рассказывает о невероятном взлете вокалиста, а также о его печальном и скоропостижном падении — в лучах софитов певец угас от СПИДа. «Богемская рапсодия» повествует об истории создания Queen и ее пике в виде концерта на фестивале Live Aid. Картина заслуженно получила «Оскар» в четырех категориях, а также стала лучшей драмой «Золотого глобуса».

«Социальная сеть» — 2010

Кадр из к/ф «Социальная сеть» реж. Дэвид Финчер. 2010г

В 2010 году мир увидел картину режиссера Дэвида Финчер, рассказывающую о создании известной и невероятно популярной в мире социальной сети Facebook*. Она положила начало глобальным изменениям во всей IT-сфере и даже спроектировала курс развития Интернета, как удивительного феномена и способа коммуникации.

И основал эту социальную сеть знаменитый медиамагнат Марк Цукерберг — всего лишь в 19 лет он придумал один из самых посещаемых сайтов в мире, а также стал самым молодым миллиардером по версии Forbes.

Стоит отметить, что кинокартина не претендует на достоверность всех фактов интересной истории. Она основана на книге писателя Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве». Кроме того, ни один из настоящих сотрудников социальной сети не согласился принять участие в съемках или создании фильма.

На 83-й церемонии премии «Оскар» проект получил восемь номинаций, а на «Золотом глобусе» одержал победу в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

«Вселенная Стивена Хокинга» — 2014

Кадр из к/ф «Вселенная Стивена Хокинга» реж. Джеймс Марш. 2014г

Особо выдающимся в наше время стал гениальный ученый Стивен Хокинг, внесший огромный вклад в изучение физики, космоса и общей теории относительности. Жизнь профессора часто заставляет кожу покрываться мурашками — всего лишь в 21 год молодой человек узнал, что болен редким и страшным недугом, медленно убивающим тело.

У исследователя обнаружили развивающуюся форму склероза, которая постепенно на протяжении десятилетий должна была его окончательно обездвижить. В конце своего пути Хокинг уже не мог разговаривать, ходить и шевелиться, а общался с окружающими он с помощью специального синтезатора речи.

Когда ученый узнал, что его ждет, он поинтересовался, затронет ли заболевание его мозг — молодой человек хотел сделать для мира как можно больше. Так, даже после того, как организм гения почти разрушился, он не прекращал творить и открывать новые горизонты.

Сыграл исследователя во «Вселенной Стивена Хокинга» Джеймса Марша английский актер Эдди Редмэйн. Картина вышла еще при жизни главного героя биографии, и ученый после просмотра фильма отметил, как великолепно артист справился со своей задачей. Порой профессору казалось, что он на экране видит самого себя.

Пусть проект и получил средние оценки критиков, для семьи физика картина оказалась очень важной — она была снята по мотивам мемуаров Джейн Хокинг, бывшей супруги ученого.

«Оппенгеймер» — 2023

Кадр из к/ф «Оппенгеймер» реж. Кристофер Нолан. 2023г

Не так давно в свет вышел биографический триллер режиссера и сценариста Кристофера Нолана. Примечательно, что проект, ради которого создатель проделал невероятную работу, поклонники ждали с нетерпением — последние картины Нолана не устраивали многих. Сам же кинотворец решил по-новому подойти к созданию биографии и со своим особым стилем взялся за историю разработки атомной бомбы, навсегда изменившей мир.

Роберт Оппенгеймер был физиком-теоретиком, руководившим Манхэттенским проектом, в рамках которого в годы Второй мировой войны создавалось первое ядерное оружие. Для съемочной команды значительнее всего стояла задача изобразить, с какими сложностями и даже ужасу пришлось столкнуться Оппенгеймеру после того, как США сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Всю оставшуюся жизнь он жалел о своем поступке, а государство почти вычеркнуло его из истории.

Главную роль исполнил знаменитый актер Киллиан Мерфи, а сама картина получила семь побед на «Оскаре» и пять побед на «Золотом глобусе», заслужив овации зрителей.

«Король говорит!» — 2010

Кадр из к/ф «Король говорит!» реж. Том Хупер. 2010г

Пусть не так популярен, но невероятно интересен фильм о короле Англии Георге VI. В свое время он боролся с неприятной особенностью — нервным заиканием. Для предводителя государства неописуемо важно обладать ярким и запоминающимся голосом, способным повести за собой людей. Только вот правитель с самого детства в силу некоторых психологических потрясений не мог справиться с печальной проблемой.

Сценарий к картине написал Дэвид Сайдлер, а режиссером стал Том Хупер. В главных ролях драмы снялись такие известные актеры, как Колин Ферт, Джэффри Раш и Хелена Бонэм Картер. Фильм прекрасно показал себя в прокате и собрал около 400 миллионов долларов — также проект получил «Оскар» в качестве лучшей картины года.

Интересно, что в детстве автор сценария тоже заикался, и, кроме того, слышал знаменитую речь Георга VI по радио собственными ушами.

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