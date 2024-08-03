«Это будет бомба!» — Волочкова мечтает спеть в дуэте с SHAMAN

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 331 0

Анастасия Волочкова заявила, что хочет записать песню в дуэте с SHAMAN

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Известная балерина Анастасия Волочкова заявила, что не оставляет свою идею записать песню в дуэте с заслуженным артистом РФ SHAMAN. Об этом звезда рассказала в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Я хочу записать дуэт с Шаманом, потому что это патриотическая тема. Мне не важно, пою я плохо или хорошо, хотя говорят, что неплохо. Вы сегодня можете это оценить», — отметила она.

Балерина также подчеркнула, что самое важное для нее — оставаться патриотом России и продолжать свою творческую карьеру. По мнению артистки, дуэт с исполнителем вызовет положительную реакцию зрителей.

«С SHAMAN — это, конечно, будет бомба! Потому что все, связанное с Анастасией Волочковой — это все всегда в топе», — резюмировала Волочкова.

К слову, Анастасия уже выступала в роли певицы. В 2021 году она даже выпустила собственный музыкальный альбом под названием «Вселенная». Однако тогда подписчики звезды не оценили ее творческий порыв. Волочкову раскритиковали за отсутствие слуха и голоса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новый мужчина Волочковой относится к ее дружбе с Шаляпинын.

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