«Ревнует, но знает»: как новый мужчина Волочковой относится к ее дружбе с Шаляпинын

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 904 0

Волочкова рассказала, что новый избранник не ревнует ее к другу Шаляпину

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Многие были уверены, что балерина и певец встречаются. Как к слухам относится настоящий возлюбленный артистки?

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова призналась, что новый избранник совсем не ревнует ее к знакомым. В особенности к близкому другу экс-примы Большого театра — певцу Прохору Шаляпину. Об этом звезда рассказала 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Не так давно скандально известная балерина поделилась, что наконец вступила в отношения — сейчас она невероятно счастлива с любимым человеком. Показывать правда Волочкова ухажера не собирается, так как стремится сохранить и уберечь от чужих глаз драгоценный союз.

Поклонники же удивились неожиданной новости. Многие долгое время были уверенны, что знаменитость встречается с популярным исполнителем Прохором Шаляпиным — ходили слухи даже о беременности Волочковой. Но вот балерина объявила, что у нее есть любимый человек.

Знаменитость отметила, что к Прохору ее избранник не ревнует. Безусловно, мужчина переживает, однако понимает — Анастасия взрослая и самостоятельная личность, которой стоит доверять.

«Нет, не ревнует. Вернее, ревнует, но знает, что я самая лучшая, самая красивая и успешная. Было бы глупым ревновать к уже состоявшейся успешной женщине и балерине», — объяснила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шаляпин подло поступил с Волочковой.

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