«Буду привыкать себя баловать»: Муцениеце подколола проигравшего суд Прилучного

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 27 0

Агата Муцениеце призналась в больших тратах на сумки

«Буду привыкать себя баловать»: Муцениеце подколола проигравшего суд Прилучного

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Актриса позволила себе долгожданную покупку. На нее она потратила огромную сумму из семейного бюджета.

Актриса Агата Муцениеце потратила внушительную сумму на сумку. По ее словам, деньги она взяла на это из семейного бюджета.

«Когда мне было 18—20 лет, не думала, что буду тратить столько денег, сколько сейчас потратила на сумочки. Признаюсь, сделала это скрепя сердцем», — заявила актриса.

Агата Муцениеце считает, что покупки обязательно ее «порадуют». Актриса намеревается стать с сумочкой самой «стильной».

«Приятно, что ты работаешь, работаешь, работаешь и можешь позволить себе шикарные, дорогие вещи. Это очень приятно понимать, что ты сам смог на них заработать. В общем, буду привыкать, что я могу и должна себя баловать», — цитирует 7Дней.ru знаменитость.

В конце мая стало известно, что Павел Прилучный подал иск в суд на свою бывшую супругу Агату Муцениеце. Предметом спора стало осуществление родительских прав на детей. Пользователи сети предположили, что актер желад получить полную опеку над детьми, чтобы самостоятельно обеспечивать их и избежать выплаты алиментов в размере 30% от своего дохода.

Тем не менее, актриса выиграла суд. Теперь экс-супруг обязан отдавать Агате треть всех своих немалых доходов. Вот и получается, что свой доход артистка теперь может тратить не на образование и воспитание сына и дочери, а на собственные «хотелки».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле.

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