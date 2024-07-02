Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 9 0

Агата Муцениеце отдыхает в пятизвездочном отеле в Республике Кипр

Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Площадь номера составляет 179 квадратных метров.

Актриса Агата Муцениеце проводит отдых в роскошном пятизвездочном отеле в Республике Кипр стоимостью 275 тысяч рублей за ночь. Об этом сообщает издание «Страсти».

Муцениеце сняла номер категории люкс площадью 179 квадратных метров с двумя спальнями.

В своем личном блоге актриса активно хвастается подписчикам, как она с детьми весело проводит отдых, показывает красивые места и вкусные местные блюда.

Муцениеце, в том числе, продемонстрировала и богатое убранство номеров. Например, в каждой комнате расположен свой санузел с роскошной сантехникой, а на балконе есть персональные бассейны.

Обычное проживание в данном номере стоит 275 тысяч рублей за сутки. Но если включить в стоимость ежедневное питание, то цена вырастет до 317 тысяч рублей.

То есть актрисе придется за неделю такого отдыха отдать от 1,9 миллиона до 2,2 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Агата Муцениеце пожаловалась, что в последнее время ее траты значительно увеличились, в том числе артистке приходится платить за судебные тяжбы с бывшим супругом Павлом Прилучным.

+29° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
87.99
0.69 93.70
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:08
Больше 200 тысяч за ночь: Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле
21:50
Девять нулей: экс-замминистру обороны РФ Иванову вменили новую сумму взятки
21:30
Зеленский отказался от предложения Орбана прекратить огонь
21:12
Пентагон анонсировал новые военные поставки Киеву на $2,3 миллиарда
20:54
Сестра Градского судится с врачами, из-за которых ее сын родился с аутизмом
20:34
«Аж уши заложило»: подробности взрыва на крыше автобуса в Москве

Сейчас читают

Польского экс-дипломата, обвинившего украинцев в геноциде поляков, довели до нищеты
«Теперь Макрон даже не хромая утка, а безногая»: как президент Франции с треском проигрывает правым
Решетова ответила на обвинения Алсу в связи с ее мужем
Повар раскрыл легендарный рецепт советской окрошки

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака