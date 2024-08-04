Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Вернувшийся на Родину по обмену россиянин Роман Селезнев рассказал об ужасах мест лишения свободы в США.

Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям США после того как вернувшийся на Родину по обмену заключенными россиянин Роман Селезнев рассказал, каково это — находиться в американской тюрьме, а за решеткой он провел десять лет. В своем Telegram-канале дипломат опубликовала фрагмент интервью с теперь уже бывшим узником.

«Там было очень ужасно. Все заключенные носят ножи, постоянно они друг друга убивают. Дня не было, чтобы кто-то кого-то не порезал. Я старался держаться подальше, но пара случаев была, что меня чуть не убили», — заявил Селезнев.

Как отметила Захарова, благодаря обмену Романа буквально вытащили с того света. Она отметила, что никто не мечтает оказаться в тюрьме любой страны. Но при этом именно Вашингтон на протяжении десятилетий поучает жизни весь мир — публикует доклады о правах человека, разного рода заявления и накладывает санкции.

«О ситуации с пенитенциарной системой в Штатах я говорила неоднократно… Может, один раз Белый дом применит санкционный пакет к одной из американских тюрем?» — написала Захарова.

Вечером 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и еще несколькими странами. Кроме Романа Селезнева домой вернулись еще семь человек.Среди них Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок и Михаил Микушин. Многие из них обвинялись в шпионаже, никто вину не признавал, в большинстве случаев она и не была доказана.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об историческом обмене — рейс с освобожденными россиянами лично встретил президент РФ Владимир Путин.

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