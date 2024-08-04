Илон Маск предрек гражданскую войну в Великобритании

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Миллиардер уверен, что массовыми беспорядками в Соединенном Королевстве ничего не закончится.

Илон Маск предрек гражданскую войну в Великобритании

Фото: Reuters / David Swanson

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на фоне массовых беспорядков в Великобритании предрек Соединенному Королевству гражданскую войну. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X, прокомментировав видео с протестами.

«Гражданская война неизбежна», — написал Макс.

Массовые беспорядки начались на северо-западе Англии. В Саутпорте 17-летний подросток убил троих детей. Жители вышли на траурный митинг у здания местной мечети, но мероприятие быстро переросло в ожесточенные стычки с полицией.

В результате инцидента более 20 сотрудников полиции пострадали. Протесты прошли и в других городах, но были более мирными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон в молодости перенесла операцию по удалению опухоли. Медики обнаружили образование на левой стороне головы, прямо под линией роста волос. Родители приняли решение немедленно отзти Кейт в больницу, где ей вырезали опухоль.

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