«Твоя»: Люся Чеботина рассекретила имя своего нового бойфренда

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Певица Люся Чеботина встречается с известным футболистом

«Твоя»: Люся Чеботина рассекретила имя своего нового бойфренда

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Кто же теперь ее возлюбленный?

У певицы Люси Чеботиной появился новый возлюбленный. В своем личном блоге под постами исполнительница нежно общалась с одним мужчиной.

Поклонники певицы предполагают, что это норвежский футболист Матиас Норманн. Поводом для слухов послужило то, что спортсмен оставил под фотографией артистки нежное послание: «Моя девочка».

Игнорировать или отрицать слова Норманна Чеботина не стала. Она решила ему ответить с той же любовью, написав: «Твоя».

Однако пока публичного заявления ни от кого не поступало.

До этого Люся Чебитона  встречалась с артистом Юрием Киселевым (ЮрКисс). Недавно пара объявила, что они приняли решение расстаться, не озвучивая причину.

К слову, до связи с Чеботиной Норманн встречался с фитнес-моделью Виолеттой Грачевой. После расставания с ней Норманн закрутил роман с израильской моделью Иден Файнс.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у певицы Люси Чеботиной возникли проблемы с речью после установки виниров. Причины выяснил врач ортодонт-стоматолог Элина Макаревич.

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