Пожар на площади 5 тыс квадратных метров вспыхнул в Ростовской области

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 266 0

С огнем борются порядка 120 специалистов и 33 единицы техники.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В ростовском Азове пожарные борются с пожаров на площади пять тысяч квадратных метров. В настоящее время его удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

Известно, что загорелись мусор и покрышки на открытой местности. После огонь перекинулся на находящийся рядом склад.

На место были направлены около 120 специалистов и 33 единицы техники. Позже на место пожара также выехал поезд.

Информации о пострадавших или погибших к настоящему моменту нет.

На кадрах с места, которые попали в распоряжение 5-tv.ru, зафиксирован густой столб дыма, который виден издалека. В МЧС отметили, что на место возгорания будет направлена мобильная лаборатория для замера воздуха.

Ранее 5-tv.ru писал, что в деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель.

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