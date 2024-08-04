В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Террористы убили 145 человек вечером 22 марта.

Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды* к преступлению. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

«У следствия и суда <…> есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его — Прим.ред) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.

Мухаммад Шарипзода — 11-й арестованный фигурант дела, которого задержали 5 апреля по пункту «б» части три статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Он пытался обжаловать решение суда, но оно было оставлено в силе.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.

По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ