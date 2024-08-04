В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Новый свидетель подтвердил причастность Мухаммада Шарипзоды к теракту в «Крокусе
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Террористы убили 145 человек вечером 22 марта.
Следствие получило показания нового свидетеля по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды* к преступлению. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
«У следствия и суда <…> есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности (его — Прим.ред) причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.
Мухаммад Шарипзода — 11-й арестованный фигурант дела, которого задержали 5 апреля по пункту «б» части три статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Он пытался обжаловать решение суда, но оно было оставлено в силе.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами в руках открыли по людям еще до начала концерта группы «Пикник». Они расстреливали людей в упор, а потом устроили пожар, из-за чего концертный зал полностью сгорел. По последним данным, погибли 145 человек, пострадали — 551.
По делу о теракте проходит 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, а еще двое находятся под подпиской о невыезде.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
- 31 июл
- Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти
- 24 июл
- Фигурант дела о теракте в «Крокусе» перед задержанием пытался уничтожить улики
- 21 июл
- Следствие проведет экспертизы с пострадавшими при теракте в «Крокусе»
- 18 июл
- Бензин или смесь с маслом: чем террористы могли поджечь здание «Крокуса»
- 16 июл
- Росфинмониторинг назвал причастных в теракту в «Крокусе»
- 4 июл
- В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокусе»
- 3 июл
- В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при теракте в «Крокусе»
- 1 июл
- Воробьев допустил возможную передачу части здания «Крокуса» под выставки
- 30 июн
- «Кровля и периметр»: как и когда будут восстанавливать сгоревший при теракте «Крокус»
- 29 июн
- Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса»
46%
-0.08 92.83
-0.02
Нашли ошибку?