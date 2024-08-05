Опасный подарок от дедушки: в руках шестилетнего мальчика взорвалась граната

С «игрушкой» парнишка пришел на детскую площадку, чтобы показать приятелям.

На одной из детских площадок Твери в руках шестилетнего мальчика взорвалась страйкбольная граната. Опасную «игрушку» ему незадолго до инцидента подарил дедушка. Теперь последствиями занимаются правоохранители, по факту происшествия проводится проверка — выясняются обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели, готовится процессуальное решение.

Как сообщили представители пресс-службы следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Тверской области в официальном Telegram-канале, 4 августа мальчик вышел погулять, прихватив с собой гранату. Около 16:00 во дворе дома, расположенного по улице Екатерины Фарафоновой, он активировал снаряд.

«Малолетнему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказано в заявлении ведомства.

Ранее, писал 5-tv.ru, пятиклассница из Петербурга попала в больницу в тяжелом состоянии — с отравлением анальгетиками и жаропонижающими. Девочке повезло, что мама вовремя вызвала скорую помощь. Причиной поступка школьницы, как выяснилось позже, стали комплексы по поводу лишнего, по ее мнению, веса.