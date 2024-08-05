Все очень просто: как женщинам чаще привлекать внимание мужчин

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 200 0

Психолог Пузанков: мужчины любят женщин, не боящихся своей привлекательности

Все очень просто: как женщинам чаще привлекать внимание мужчин

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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На что необходимо обратить внимание?

Мужчин привлекают те девушки, которые знают о своей привлекательности и не боятся дать свободу женственности. Об этом рассказал психолог Артем Пузанков в беседе с изданием NEWS.ru.

«Чаще замечают женщин, которые хотят и умеют переживать внимание к себе, имеют представление о своей привлекательности и естественны в проявлении своей сексуальности», — рассказал эксперт.

По словам Пузанкова, это получается не у всех дам. Причиной тому может быть, например, непростой опыт в романтических отношениях. Женщины начинают воспринимать мужчину как конкурента, который хочет посягнуть на их свободу. Или же не осознают собственную привлекательность, что может оттолкнуть потенциального ухажера.

Как девушкам добиться внимания мужчин? Психолог посоветовал научиться понимать собственную сексуальность и не бояться выражать ее, не отталкивать от себя парней. Также дамам нужно осознавать свои потребности и страхи в отношениях с мужчиной. Кроме того, им необходимо уметь распознавать и переживать возбуждение в контакте.

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