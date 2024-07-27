Нездоровые отношения: почему мамы часто слишком лезут в жизнь своих сыновей

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Психолог Самбурский: мамы превращают сыновей в своих «мужей» из-за одиночества

Нездоровые отношения: почему мамы часто слишком лезут в жизнь своих сыновей

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На такое способны не только одинокие родительницы, но и замужние.

Отпустить ребенка в свободное плавание для каждого родителя, а в особенности для мам, задача не из простых. И, если у сына получается все же создать семью, некоторые мамы начинают лезть в их жизнь. Но находятся и те, кто пытается сделать из сыновей своих «мужей». Причин тому три. О них в беседе с изданием Газета.ру рассказал психолог Станислав Самбурский.

В первую очередь, такое поведение женщины связано с эмоциональной зависимостью. К примеру, семья рухнула, и мама не может смириться с потерей, отсутствием мужчины рядом. Тогда на «помощь» себе она подключает сына.

«В таких случаях ребенок становится единственным источником эмоциональной поддержки и внимания. С возрастом, если не прорабатывать боль потери, эмоциональная зависимость усиливается, а желание и навык искать нового партнера скукоживаются до предела», — объяснил он.

Но делать из своих сыновей «мужей» могут и не одинокие женщины. Замужние дамы тем самым пытаются восполнить недостаток внимания и общения с супругом. Своего ребенка они, сами того не осознавая, воспринимают как любимого мужа.

«Всю невостребованную энергию и внимание она изливает на сына. Выглядит как уютный семейный вечер, но если каждый день тащить за стол не мужа, а сына, женщина лишает его возможности и желания искать общение со сверстницами», — пояснил психолог.

Кроме того, когда женщина постоянно ищет в сыне поддержку как от взрослого человека, она вешает тем самым ответственность на него. Со временем ребенок уже за обязанность принимает утешение мамы.

«По мере взросления происходит реверсирование ролей: теперь сын утвердился в роли утешителя и начинает удовлетворять ее эмоциональные потребности, как это сделал бы взрослый партнер», — сказал Самбурский.

Но чтобы не превращать жизнь ребенка в ад, его надо во время отпустить и позволить жить так, как он хочет и желает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему пары разводятся после долгих лет брака.

+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
85.57
0.16 93.26
0.09
Скучать не придется: китайский гороскоп на август 2024 года

Последние новости

12:21
«Капитуляции России не будет» — Лавров жестко ответил Западу
12:05
Полный крах: у киевского режима закончились деньги на зарплаты ВСУ
11:48
Нездоровые отношения: почему мамы часто слишком лезут в жизнь своих сыновей
11:30
В Петербурге пятиклассница попала в больницу из-за комплексов во внешности
11:14
«Меня подавляли и истязали»: Асмус заговорила об абьюзивных отношениях с Евдокимовым
11:00
«Панцирь-С1» поразил украинский ударный БПЛА. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Не каждый распознает путь»: как развить потенциал ребенка по дате его рождения
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака