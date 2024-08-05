Потеснись Рузвельт: Пелоси предложила запечатлеть Байдена в камне на горе Рашмор

На мемориале уже изображены четыре выдающихся президента США.

Портрет действующего президента США Джо Байдена следует высечь в камне на горе-мемориале Рашмор, где изображены четыре выдающихся лидера страны. Об этом в интервью CBS News заявила бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Там (на горе Рашмор. — Прим. ред.) есть Тедди Рузвельт. И он замечательный. Я не говорю, что его нужно убрать. Но можно добавить Байдена», — развернула свое предложение перед гражданами США Пелоси.

По ее мнению, Байден выделяется благодаря своей «последовательности», выделяя в качестве достижений президента — «сильное» руководство саммитом НАТО.

Важно отметить, что в июле даже Нэнси Пелоси в частном порядке заявила Байдену, ссылаясь на результаты опросов, что он не сможет победить на выборах своего оппонента Дональда Трампа. Она указала, что Байден может «уничтожить шансы демократов на победу» в Палате представителей в ноябре.

Гора-мемориал Рашмор

Гора-мемориал находится в Южной Дакоте в США — высота гранитного барельефа составляет немногим более 18 метров. На них расположены портреты четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта, а также Авраама Линкольна.

Создание мемориала было приурочено к 150-основанию США — символ исторической памяти появился в период с 1927 по 1941 год.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как коронавирус встал на пути Джо Байдена к переизбранию президентом США.