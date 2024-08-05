«Молодо выгляжу»: жену Газманова принимают за девушку ее 26-летнего сына

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Жену Олега Газманова принимают за девушку ее 26-летнего сына Филиппа

«Молодо выгляжу»: жену Газманова принимают за девушку ее 26-летнего сына

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Даже в 55 лет женщина выглядит очень юной.

Жену народного артиста России Олега Газманова – Марину – принимают за девушку их 26-летнего сына Филиппа. Об этом писательница рассказала в своем личном блоге в социальной сети.

Даже в 55 лет Мурьвьева-Газманова может похвастаться тем, что выглядит очень молодой. Когда писательница гуляет со своим сыном, прохожие часто думают, что они пара, а не мать и сын. 

«Мы любим вместе путешествовать. Когда мы вдвоем, нас с любопытством провожают взглядом, гадая, кто мы друг другу, и вздрагивают, когда мой детина басом зовет меня мамой. А я наслаждаюсь комплиментами, как молодо выгляжу! В его 26 мы отличные друзья и партнеры, сын с удовольствием приезжает к нам пожить», — рассказала писательница.

По словам Газмановой, у нее с сыном прекрасные отношения и они часто стараются проводить время вместе. Несмотря на разницу в возрасте, женщина комфортно себя чувствует и в компании молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в семье жены Олега Газманова произошло пополнение. У ее крестника родился ребенок.

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