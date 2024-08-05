СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением дома в Петербурге

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

Жильцам причинен ущерб свыше 500 тысяч рублей.

СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением дома в Петербурге

Фото: 5-tv.ru

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Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ в связи с обрушением дома в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Собственникам помещений жилого дома был причинен материальный ущерб свыше 500 тысяч рублей, то есть в крупном размере», — указано в сообщении ГСУ СК России по Петербургу.

Отмечается, что дело возбудили по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекших по неосторожности причинение крупного ущерба).

Согласно данным следствия, сотрудники подрядной организации нарушили правила безопасности при выполнении капитальных работ дома 1/44 на улице Большой Зелениной в Петербурге. Стоит упомянуть, что сам ремонт проводился в период с начала февраля по август этого года. Результат работы в итоге перерос не только в обрушение внутренней несущей стены дома, но и иных конструкций уже 5 августа.

Следователи продолжают изучать все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые могут быть причастны к обрушению дома.

Ранее 5-tv.ru показал кадры обрушения дома в Петербурге, в результате которого пришлось эвакуировать не менее 30 жителей.

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