Новые трещины старой проблемы: свежие кадры обрушающегося дома в Петербурге

На фоне отслоения пола от стены пришлось эвакуировать 30 человек.

На Малом проспекте Петроградской стороны продолжается обрушение здания. Вероятная причина — снос рабочими не той стены при ремонте в кафе на первом этаже дома. Свежие кадры с места события есть в распоряжении 5-tv.ru.

На видео можно увидеть, как поднимаются клубы дыма, заполняя прилегающую к дому улицу. Как указал ранее вице-губернатор Евгений Разумихин, угрозы обрушения здания — нет.

Он пояснил, что все произошло из-за оседания кирпичной кладки, которая была «старая». К этому добавился и факт отслоения пола от стены, указано в официальном Telegram-канале губернатора города Александра Беглова.

Сообщается, что в результате инцидента эвакуированы как минимум 30 человек, а на месте работают аварийные службы. Среди прочего, была перекрыта прилегающая к дому улица.

Стоит упомянуть, что расположенный по этому адресу дом возвели еще в начале прошлого века. Причем в 1909 году именно там находился кинотеатр «Звездочка».

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему рухнула часть пятиэтажки в Нижнем Тагиле — к работам были привлечены как минимум 220 спасателей.