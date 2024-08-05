Зак Эфрон впервые вышел на связь после экстренной госпитализации

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 41 0

В каком актер сейчас состоянии?

Зак Эфрон впервые вышел на связь после экстренной госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Ron Adar

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Актер Зак Эфрон хорошо себя чувствует, несмотря на госпитализацию в Испании. Об этом он сообщил в своем личном блоге в социальной сети.

Звезда впервые вышел на связь со своими подписчиками после этой ситуации. Он поблагодарил поклонников за поддержку и пожелал им здоровья. Неприятная ситуация не повлияла на самочувствие актера. Даже после возвращения из больницы он был в состоянии заниматься силовыми нагрузками.

Фото: Instagram* / zacefron

Актеру стало плохо во время отдыха на Ибице. Работники особняка обнаружили Эфрона в бассейне и незамедлительно вызывали скорую помощь. Его представитель поспешил успокоить поклонников, сообщив, что с Заком все хорошо и его выписали из больницы на следующей день.

О том, что послужило причиной плохого самочувствия — неизвестно.

Зак Эфрон не первый раз попадает в неприятную ситуацию. Был случай, когда он упал в собственном доме из-за того, что бегал по скользкому полу в носках. Тогда ему даже потребовалась помощь пластического хирурга.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФБР предоставили Бену Аффлеку видео с участием Лопес.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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