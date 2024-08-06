Слесарь и курьер? Какие самые востребованные сферы для трудоустройства в Москве

В скольких предложениях работы в столице — не требуется высшее образование?

Наиболее востребованными сферами для трудоустройства в Москве оказались промышленность и информационные технологии. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на исследование карьерного центра «Профессии будущего».

«При этом 85% предложений о работе не требуют высшего образования», — указал руководитель центра занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Востребованной сферой для быстрого трудоустройства выступила промышленность, среди профессий оказались, например, инженер-конструктор, слесарь и токарь. Причем самая высокая зарплата у последнего — от 111 тысяч рублей.

Оптовая и розничная торговля также оказались крайне востребованными у работодателей — менеджер по продажам, работники торгового зала и специалисты по маркетплейсам. Сфера услуг оказалась не менее популярной, здесь впереди всех выступают сотрудники клининговой службы, няни и администраторы.

Согласно данным исследования, сфера транспорта и логистики также нуждается в новых курьерах, специалистах по организации перевозок и водителях. Стоит упомянуть, что первые в среднем получают 71 тысячи рублей — это лишь на две тысячи больше зарплаты слесаря.

Стабильно популярной сферой в Москве остаются информационные технологии, однако сильнее всего выделяются именно специалисты по кибербезопасности, программисты и аналитики данных.

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