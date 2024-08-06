Слесарь и курьер? Какие самые востребованные сферы для трудоустройства в Москве

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 28 0

Промышленность стала одной из востребованных сфер для трудоустройства в Москве

Слесарь и курьер? Какие самые востребованные сферы для трудоустройства в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В скольких предложениях работы в столице — не требуется высшее образование?

Наиболее востребованными сферами для трудоустройства в Москве оказались промышленность и информационные технологии. Об этом пишет издание Газета.ру со ссылкой на исследование карьерного центра «Профессии будущего».

«При этом 85% предложений о работе не требуют высшего образования», — указал руководитель центра занятости населения Москвы Андрей Тарасов.

Востребованной сферой для быстрого трудоустройства выступила промышленность, среди профессий оказались, например, инженер-конструктор, слесарь и токарь. Причем самая высокая зарплата у последнего — от 111 тысяч рублей.

Оптовая и розничная торговля также оказались крайне востребованными у работодателей — менеджер по продажам, работники торгового зала и специалисты по маркетплейсам. Сфера услуг оказалась не менее популярной, здесь впереди всех выступают сотрудники клининговой службы, няни и администраторы.

Согласно данным исследования, сфера транспорта и логистики также нуждается в новых курьерах, специалистах по организации перевозок и водителях. Стоит упомянуть, что первые в среднем получают 71 тысячи рублей — это лишь на две тысячи больше зарплаты слесаря.

Стабильно популярной сферой в Москве остаются информационные технологии, однако сильнее всего выделяются именно специалисты по кибербезопасности, программисты и аналитики данных.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, какие профессии в России не только самые востребованные, но и самые оплачиваемые.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
8:15
Борис и Глеб Летние 6 августа — история и чудеса первых русских святых
8:00
Растворимые и нерастворимые пищевые волокна: какие овощи полезны для детокса
7:46
Случайная жертва: преступники влезли в дом Тома Хэнкса
7:32
Слесарь и курьер? Какие самые востребованные сферы для трудоустройства в Москве
7:18
На связи: в Якутии ученые испытали уникальные устройства

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Из жизни 20 лет вылетело»: вышедший на свободу «лесопарковый маньяк» заявил о невиновности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака