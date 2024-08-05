По заслугам: напавших на чемпиона РФ по боксу обвинили в покушении на убийство

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 91 0

Напавших на чемпиона РФ по боксу Двали в Крыму обвинили в покушении на убийство

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Дмитрий Двали попытался заступиться за подростка, которого избивали в Феодосии, но в итоге рискнул карьерой.

Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявили обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД России по Республике Крым все девять участников массовой драки установлены, задержаны и находятся в следственном изоляторе», — написали в СК РФ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; Тараканов Вадим / ТАСС; Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

Сообщается, что дело о хулиганстве переквалифицировали в более тяжелый состав преступления. Девятерым мужчинам, которые напали на Двали в Крыму предъявили обвинение в покушении на убийство. Все они были задержаны и сейчас находятся в следственном изоляторе — четыре из них работали разнорабочими, остальные охранниками в местном клубе.

Согласно данным представителя МВД России Ирины Волк, преступление было совершено рано утром 28 июля. Двали вмешался в конфликт — тогда группа неизвестных избивала молодого человека. Отмечается, что чемпион России по боксу и его товарищи получили повреждения различной степени тяжести.

Волк указала, что в итоге были задержаны жители Крыма в возрасте от 21 до 31 года — все они обвиняются в нападении на 23-летнего Двали и его 43-летнего товарища. В ведомстве подчеркнули, что следствие намерено выйти в суд с ходатайством об избрании всем нападавшим меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, кто именно избил боксера Дмитрия Двали в Крыму, а также как развивалась ситуация — он попытался заступиться за подростка.

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