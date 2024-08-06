Грядет большой скандал с участием российских фамилий?

США решили нанести удар по главной спортивной гордости России. По данным нашей Службы Внешней Разведки, Штаты скоро начнут кампанию по дискредитации самых прославленных спортсменов.

Речь идет прежде всего о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании, где равных нам нет десятилетиями. И вот здесь снова всплыла эта фамилия — Родченков. В каком статусе на этот раз — расскажет корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Запад снова устраивает из Олимпийских игр — игры политические. В самый разгар соревнований в Париже готовит очередную провокацию против российских спортсменов. СВР России раскрыла планы недружественных стран.

По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота российских «художниц», синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия.

Удар направлен, в первую очередь, по тем видам спорта где россияне всегда были вне конкуренции. Причины такого неспортивного поведения очевидны.

«В Вашингтоне ужасные советники, они проигрывают войну на Украине, они не смогли положить российскую экономику, они не смогли изолировать Россию. Поэтому США прибегает к отчаянным мерам в спорте…. Очевидно, они надеются в очередной раз больно ударить по имиджу России в этом направлении», — считает немецкий политолог Кристов Херстель.

Главные осведомители Запада, а по факту поставщики вранья — бывшие руководители российского антидопингово агентства — Родченков и Соболевский. Они сбежали из страны и уже под крылом Запада фабрикуют обвинения в адрес всего российского спорта

«Когда Родченков появился уже не как глава лаборатории, а как предатель, когда он сбежал, и не он один, и стал оттуда делать заявления, стало понятно, что такими людьми могут руководить только деньги», — отметил спортивный комментатор и тележурналист Александр Кузмак.

Так или иначе, но Запад использует их имена. Жертвами уже стали десятки атлетов, у которых отобрали заслуженные медали даже не предъявив доказательств.

Спортсменам приходится выступать на играх без флага и гимна. Киев тоже доносил на россиян, лишь бы те не попали на парижскую Олимпиаду. Занимались этим министерство спорта Украины, пишут CNN.

К примеру чемпион по тхэквондо Владислав Ларин, который в соцсетях призвал объединиться и поддержать всех мобилизованных получил бан по жалобе украинцев.

Миссия одного украинского журналиста — не допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в Париже/ Но ведь Олимпийские игры вне политики, говорили они…

По крайней мере в этом нас усердно убеждал глава МОК Томас Бах. Но стал противоречить сам себе — попавшись на пранк Вована и Лексуса. Рассказал о тотальной слежке за российскими спортсменами.

«У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, Они следят за СМИ, интернетом и публичными заявлениями. Так что если спортсмен делает такие заявления, он не может принимать участие в играх», — проговорился Бах.

Допинг-проверки на Олимпиаде превратились в элемент психологического давления, жалуются сами спортсмены. Вот и китайские пловцы буквально утопают в допинг-тестах. Даже некоторые представители МОК уже не могут об этом молчать.

«Они (китайские пловцы) являются самой проверенной командой по плаванию. С января было проведено более 600 тестов», — рассказал представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Для меня очевидно и досадно, что тестирование китайских пловцов на допинг производилось вдвое, а то и втрое чаще, чем остальных спортсменов. Мы видели количество тестов, которым подверглись китайские пловцы, просто для того чтобы убедить весь мир, спортсменов и, в первую очередь США, в том, что китайцы абсолютно чисты и приехали за честной борьбой… Это невообразимое давление», — отмечал бывший баскетболист и член МОК Пау Газоль.

И это давление Запад продолжит, ведь именно они финансируют и МОК, и ВАДА. А значит заказывают музыку. Точнее, решают, каким гимнам звучать, а каким — нет. И даже время информационной атаки против России выбрано не случайно — считают эксперты. А как еще отвлечь внимание от провальной Олимпиады в Париже?