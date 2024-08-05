Российские военнослужащие смогут быть вместе с женами во время реабилитации
Глава Минобороны поручил решить этот вопрос.
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию жен военнослужащих вместе с ним в период прохождения раненными бойцами реабилитации. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Документ будет нормировать перемещение и совместное проживание супруга или супруги с находящимся на службе по контракту во время прохождения медицинской реабилитации.
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