Российские военнослужащие смогут быть вместе с женами во время реабилитации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по проезду и проживанию жен военнослужащих вместе с ним в период прохождения раненными бойцами реабилитации. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Документ будет нормировать перемещение и совместное проживание супруга или супруги с находящимся на службе по контракту во время прохождения медицинской реабилитации.