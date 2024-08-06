Настоящий детектив: ФСБ рассекретила кадры задержания Гершковича и Уилана

Гершкович пытался получить информацию о работе оборонного предприятия якобы по редакционному заданию. А Уилан получил флешку с секретными данными. Обоих брали с поличным.

Получила продолжение громкая история с обменом шпионов, выданных США. Речь идет об Эване Гершковиче и Поле Уилане, которых Вашингтон называл политзаключенными. Сегодня наша Служба Внешней Разведки выложила видео и аудиозаписи, подтверждающие, что перед нами полноценные шпионы. Доказательства у корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

На этих ранее не опубликованных кадрах события марта прошлого года. В одном из кафе Екатеринбурга задерживают репортера газеты The Wall Street Journal. Правда, взяли его не как журналиста, а как — шпиона!

И то, что он работал по заданию ЦРУ — неоспоримый факт. Гершкович пытался получить секретные данные о работе оборонного предприятия — Уралвагонзавода — якобы по редакционному заданию. Еще и обещал анонимность источнику, который предоставит секретные сведения.

Журналист явно понимал, что за материалы ему передают. Вот только вместо информатора на встречу пришел сотрудник спецслужб.

— Единственное, что прошу: будь, пожалуйста, очень аккуратен, потому что там секретная информация…

— Мы не будем даже писать, что мы видели документы. У нас только будет анонимный источник. То есть, ни нас не подозревают в сборе, и никого не подозревают в сдаче. У нас типа будет написано: «анонимные источники рассказали»…

«Ну какой же он шпион?!» — на весь мир вопили западные СМИ и политики. В официальном заявлении Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, и вовсе сказано, что Гершкович — жертва политических репрессий.

«Он стал мишенью российского правительства, потому что он журналист и американец», — говорилось в письме.

Несостоятельными теперь выглядят и попытки защитить морпеха Пола Уилана. Его задержали в 2018 году в отеле «Метрополь». Видео ФСБ опубликовала только сейчас.

В гостиничном номере он получил флешку с данными о кадровом составе Федеральной службы безопасности России. И зачем же такие данные простому директору по безопасности в компании, которая производит автозапчасти? Незачем. Если только он не шпион.

«По биографии — это типичный сотрудник спецслужб. То есть, он там несколько стран сменил, как всегда это принято. Якобы родился в Канаде, жил в Ирландии, потом в Штатах появился, работал где-то, ушел. Послужил в морской пехоте, потом якобы незаслуженно его выгнали. Там по оговору. И вдруг он оказывается в России и уже изучает русский язык», — прокомментировал историк спецслужб Андрей Ведяев.

И если те, кто улетел из России, затаились и пропали из медиа поля, то наши — осваиваются на Родине.

«Когда мы приехали, мы поняли, что мы не можем говорить — у нас вообще не выходит русский язык», — отметила разведчица Анна Дульцева.

Еще бы! Много лет семье Дульцевых приходилось говорить на Испанском, чтобы не выдавать себя. Их знали как Людвига Гиша и Марию Майер-Муньос из Аргентины. Их дети, кстати, родились в Латинской Америке. Но жила пара в Словении. Анна владела арт-галереей, Артем — айтишник. Задержали их по наводке ЦРУ. И власти Аргентины хотели забрать детей, ведь несовершеннолетние София и Даниэль граждане этой страны.

«Мы ощущали, что спецслужба Словении, она делал тоже все возможное, чтобы и сохранить, оставить детей в Словении, чтобы мы были вместе. Мы ощущали, что был огромное давление на Словению со стороны спецслужб других стран», — поделилась Анна.

И дети остались в Словении. Родители, даже находясь в тюрьме, могли общаться с детьми. О том, что они русские, Даниэль и София узнали в самолете — по пути в Россию.

«Я только заметил ее эмоции, что она начала чуть-чуть плакать и что рассказала Дане. Но он к этому отнесся более спокойно, но очень положительно», — рассказал разведчик Артем Дульцев.

Дульцевых в заключении регулярно посещал сотрудник Службы внешней разведки России. И однажды принес хорошую новость.

«Сказал, что Владимир Владимирович и СВР делают все возможное для нашего вызволения. Это, конечно, было большой поддержкой», — сказал Артем.

Дети тоже должны вернуться в Россию — это было условием наших спецслужб. София и Даниэль уже выучили первые слова по-русски.

— Я люблю мою большую семью.

— У меня есть две бабушки. Россия очень красивая.

Когда самолет приземлился в Москве, Анна Дульцева была шокирована, увидев в иллюминатор почетный караул и президента.

«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит и что за нами Россия и служба, и что в конце все будет благополучно, и мы будем вместе одной и единой семьей» — отметил Артем.

Сейчас у семьи отпуск. Но в планах — продолжить работу. Говорят, что и дальше будут служить России.