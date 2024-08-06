Меган Маркл заговорила о суициде: «Не хочу, чтобы кто-то чувствовал себя так же»

Супруга принца Гарри вспомнила о страшном периоде жизни.

Супруга принца Гарри Меган Маркл вспомнила о жутком для нее периоде в жизни. В свежем интервью с телеведущей Опри Уинфри она вновь заговорила о суициде, который хотела совершить в первую беременность.

Тогда она долгое время скрывала свои мысли от супруга, берегла его, ведь он в своей жизни и так похоронил немало близких. Но потом все же призналась. В ответ получила понимание, сострадание и еще более трепетное отношение.

Поднять этот вопрос вновь она решила для того, чтобы попытаться помочь другим людям, которые сейчас переживают сложный период.

«Я никогда бы не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал себя так же, как и я. Никогда не хотела бы, чтобы кто-то другой задумывался о непоправимом. Если мое выступление о том, что я преодолела, спасет кого-то или побудит кого-то действительно искренне поверить в себя, то я приму этот удар», — отметила она.

Маркл добавила, что с появлением интернета и социальных сетей все больше людей стали подвергаться опасности, критике, осуждению. Она понимает, что буллинг может коснуться любого, в том числе и ее собственных детей. По ее словам, дети перестали быть в безопасности даже дома, поэтому за ними нужно пристальное внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принц Гарри и Меган Маркл поругались с Карлом III на самом деле.