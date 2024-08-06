«Был хлопок, а потом кто-то закричал»: очевидица о причинах давки в аэропорту Кольцово

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 616 0

В аэропорту Екатеринбурга началась паника из-за криков о стрельбе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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За несколько минут люди испытали настоящий шок, ужас и страх. Что же случилось?

В аэропорту Екатеринбурга произошла паника и давка из-за криков о стрельбе. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru очевидица Елена Данилова-Новикова рассказала, как разворачивалась ситуацию после ее приземления  в Кольцово.

Незадолго до ЧП она прилетела с отдыха в Дубае. Уже выходя из аэропорта и ожидая мужа на машине, она увидела бегущую из аэропорта толпу. По словам Даниловой-Новиковой, было около 20-30 человек. В толпе кто-то поинтересовался, что произошло. Ему ответили, чтобы он продолжал бежать подальше от аэропорта, ведь внутри якобы началась стрельба.

«Они отбежали на дальнюю сторону, там семьями целыми стояли, и соответственно, ожидали, что будет в дальнейшем, чтобы понять, это ложная тревога или что-то происходит. Все туристы были крайне встревожены, обеспокоены, и там такой прям нервяк был», — заявила очевидица.

При этом по зоне регистрации люди передвигались без какой-либо паники. При этом выбежавшие оттуда ребята рассказали Даниловой-Новиковой, что от кого-то другого услышали о хлопках.

«Говорят, что был хлопок. Потом то ли они так предположили, то ли видели, что кто-то упал. Кто-то закричал: „Бегите, стреляют“. И вся толпа рванула. Кто-то оставил вещи», — добавила Данилова-Новикова.

В спешке люди забывали паспорта, дети терялись. Но, как чуть позже выяснилось, все это было ложной тревогой. В пресс-службе Кольцово отметили — кто-то спровоцировал давку в зоне паспортного контроля.

«Кто-то из пассажиров спровоцировал давку в зоне паспортного контроля. Сотрудники погранслужбы в течение нескольких минут урегулировали ситуацию. Обстоятельства произошедшего уточняют компетентные органы. Аэропорт работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе Кольцово.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в аэропорту Екатеринбурга самолет наехал на человека.

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