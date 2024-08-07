Ртуть, мышьяк и аммиак: почему важно защищать волосы от дождя и солнца

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Врач Концедайло: защищать волосы от дождя нужно из-за риска из выпадения

Ртуть, мышьяк и аммиак: почему важно защищать волосы от дождя и солнца

Фото: www.globallookpress.com / rgb fotografie

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Как небесные осадки влияют на кожу головы?

Защищать волосы от дождя и солнца нужно, чтобы они не потеряли красоту и были здоровыми. Об этом предупредила в беседе с изданием «Страсти» эксперт Полина Концедайло. Однако в данном вопросе есть некоторые нюансы, отметила врач.

Так, столкнувшись с дождем в экологически чистой местности, можно не беспокоиться за здоровье волос. Но в крупных городах, где в атмосферу ежедневно выбрасывается большое количество токсичных веществ, стоит быть максимально осторожным — в воздухе витает ртуть, мышьяк, свинец и аммиак.

«Дожди в крупных городах могут оказывать токсическое воздействие на кожу и волосы, провоцируя появление сыпи, покраснений, зуда, шелушения, а при частом воздействии — действительно привести к выпадению волос», — объяснила Концедайло.

Осадки опаснее всего в первые 10-15 минут, потому что в это время вымывается наибольшее количество вредных веществ. Если все же не удалось скрыться от дождя, при первой же возможности следует помыть волосы. Кроме того, и от солнца нужно оберегать волосы.

«В жару в коже головы вырабатывается большое количество кожного сала, волосы быстро становятся жирными у корней, что заставляет чаще мыть голову — это может привести к сухости кожи головы, шелушению, зуду», — заключила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как часто надо мыть голову в разном возрасте.

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